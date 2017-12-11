〈台北都會〉內湖影視音產業園區 市府考慮調整

2017-12-11

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、郭安家／台北報導〕內湖影視音產業園區又髮夾彎！郝市府時期的內湖影視音產業園區計畫，原計畫以BOT招標，但郝規柯不隨，去年改以地上權招標，但該案送至市議會教育委員會卡關一年多，又傳出市府有意放棄。教育委員會召集人、議員吳世正指出，市長柯文哲於總質詢時曾脫口無意再做影視音產業園區；副市長陳景峻受訪時也證實，市府有考慮調整。

內湖影視音產業園區位於內湖行善路、石潭路附近，面積約一．四六公頃，使用分區為「影視音產業區」，可設立電視台、廣播公司、電影院等相關產業。郝龍斌時期原規劃採BOT開發但多次流標，柯市府去年改由文化局設定地上權，也透過都市計畫委員會調整，將影視音產業比率從七十％降至五十％，增加廠商彈性。

但吳世正說，該案會卡關，主因是市府將影視音產業比率降至五十％，直說柯為招商成績好看而「賤租」市產，降低影視音產業比率只為增加廠商利潤，表示柯確實在總質詢時表達不願再做影視音產業園區，但市府至今未和議會溝通，也未撤案。

市議會民進黨團總召許淑華表示，文化基金會副執行長張益贍開議前就向她遊說，盼支持內湖影視音產業園區開發案，但柯文哲赴黨團報告明年優先預算時，卻未見內湖影視音案；如今又髮夾彎變更政策，恐再讓招商延宕、投資者無所適從，只能往新北及桃園跑，好人才移轉到新北工作，直說「省錢市長無法開源」。