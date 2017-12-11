〈台北都會〉解套交通靠都計？內湖通盤檢討未提對策

2017-12-11

〔記者鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕北市內湖區交通壅塞，多年來未能獲得有效改善，市長柯文哲昨受訪時表示，明年會有一個十二行政區的通盤檢討計畫，屆時也會把內湖交通納入。他強調，交通問題常常問題不在交通，是都市計畫失敗，要回到根本解決，以交通為導向，重新整理一遍台北市的都市計畫。但經查今年二月北市才剛完成內湖區通盤檢討，其中並無特別針對交通提出應對策略，而是著重在六處閒置市有地活化、開發的「內湖2.0計畫」。

柯曾斬釘截鐵要解決內湖塞車問題，當時市府曾推動捷運早鳥優惠與計程車共乘，均改善有限，柯文哲昨受訪時說，內湖是都市計畫失敗，最近府內在討論TOD模式（公共交通導向開發模式），以交通為導向的都市建設；整個北市的都市計畫要以交通為邏輯，重新修一遍，剛好明年有十二行政區通盤檢討，會配合再做一次處理；至於內湖交通工程，市府都有做過檢討，而港墘路拓寬則會配合「內科之心」BOT一併施作。

二月早已審議完畢 送內政部續審

根據記者查證，台北市都市計畫委員會已於去年七月開始審議內湖區通盤檢討，今年二月已審議完畢，且已送至內政部都委會繼續審議，扣除已審議完畢的士林、內湖、南港通盤檢討，明年只有九區通盤檢討，並非市長口中的十二區，其中與內湖交通相關的內湖區、南港區也都已審議完畢。

官員坦言道路周邊已開發 很難施力

今年甫審議完的內湖區通盤檢中，是著重在「內湖2.0計畫」，也就是將內科園區產業支援設施用地、內湖環保局修車廠等地區做都計變更，並未如柯文哲口中所說注重交通議題，頂多在幾個地區變更後，要求加入交通轉運功能。相關官員直言，都市計畫上能改善交通的，就是拓寬都市計畫道路，但內湖道路周邊都已開發，很難找到施力點。

議員︰除非趕走企業 拆屋拓寬馬路

內湖、南港區議員黃珊珊解釋，內湖區都計並無太大問題，而是當年內湖科技園區出問題，當年內科原本屬於工業區，而前市長馬英九開放企業總部進駐，才導致人口數爆掉，但現階段已經不可能再透過都計去改善，「除非要把這些企業全部趕走，房子拆掉拓寬馬路」，所以最後也只能用交通方式去解決。