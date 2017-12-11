〈北部〉挑戰航海技藝 吳映逵奪金手獎第一名

2017-12-11

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立基隆海事職校航海科學生吳映逵，國小看到卡通影片「航海王」，對片中主角魯夫航向大海勇於挑戰的角色大為嚮往，再加上叔叔台師大工教系教授鄭慶民鼓勵，選讀高職，在今年全國學生技藝競賽航海職種金手獎勇奪第一名。

全國高級中等學校學生技藝競賽日前落幕，國立基隆海事學生共六人奪下金手獎，除了吳映逵奪金手獎第一名外，漁業科陳宏杰獲金手獎第二名，航海科陳彥旭獲金手獎第三名，輪機科林正緯、任大為分獲金手獎第三名、第四名，漁業科陳品佑獲金手獎第五名。

吳映逵說，他年少時看到卡通影片航海王，就嚮往航海生活，國中時對於該讀高中還是高職感到困惑，當時在台師大工教系任教的叔叔鄭慶民，以他自身為例，鼓勵他高職生也能有一片天，因此選填基隆海事航海科為第一志願，想出海看世界。

吳映逵說，因為讀海事職校航海科是自己選擇，上起課來如魚得水，他高職三年都努力學習，不論是共同科目或實習科目，希望能增加航海技能；搭實習船育英二號到日本沖繩，有好幾個同學暈船，他倒是沒有感覺，被老師戲稱是注定要吃航海飯。吳映逵說，上船後發現航海需要英語能力與人溝通，他現在努力讀英文，希望讓航海技能發揮更順暢。

吳映逵說，叔叔鄭慶民當年讀北市大安高工板金科，參加全國學生技藝競賽板金職種獲得金手獎第一名，代表台灣參加「國際技能競賽」奪銀牌，保送台灣師範大學工教系，還取得博士學位，任教迄今。

基隆海事職校校長陳世程說，獲得金手獎第一名的吳映逵，保送國立台灣海洋大學商船學系，證明選擇就讀高職，同樣可以朝自己理想邁進。