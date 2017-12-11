〈北部〉新莊思源路 規劃首條「類公車專用道」

2017-12-11

預計明年7、8月啟用

〔記者葉冠妤／新北報導〕相對於台北市已建置十五條公車專用道，新北市卻受限於道路路幅不夠寬、公車班次不夠多等條件，至今仍無專用道，不過配合捷運環狀線工程，新北市交通局選定新莊思源路段規劃約一．六公里「類公車專用道」，讓直行的公車可利用類專用道行駛，往後候車亭將位於捷運高架橋墩下方，避免公車切換快慢車道的危險性，預計明年七、八月左右啟用，若實施效果佳，日後可能直接改作專用道。

交通局綜合規劃科長林昭賢指出，交通局曾擬定在新板特區周邊道路、三重成功路（中興橋至重新橋路段）、新莊思源路、新北環河快速道路（新店至中和平面路段）、三峽北大特區，評估建置公車專用道的可行性，但受限道路路幅與公車流量不夠多等因素，最後計畫擱置。

長約1.6公里 一般汽車也可行駛

林昭賢表示，搭配環狀線工程，交通局原選定思源路作為公車專用道試辦點，將公車候車亭改在捷運高架橋墩下方，不在人行道上，減少公車靠站時須切換快慢車道，公車、汽機車交織的情況，不過，思源路公車量在尖峰時段每小時五十至六十班次，僅臨界設置大眾運輸專用道門檻的六十班次，交通局擔心建置專用道後，公車車流量不夠多，反倒成了閒置車道，因此才改作「類公車專用道」，一般汽車也可行駛。

林昭賢說，未來從大漢橋下橋後進入思源路，就可接上以長青街為起點，福德一街為終點的「類公車專用道」，全長約一．六公里，沿線有五座候車亭，總經費約四千兩百萬元，待北市捷運局將環狀線周邊環境復舊後，明年七、八月可望啟用。

林昭賢也強調，該線道只是類似專用道功能，減少公車靠站切換線道的危險性、提升行駛效率，交通局也預留了彈性規劃，啟用後會再觀察公車車流狀況，未來也不排除改做專用道，限定公車行駛。