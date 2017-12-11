〈北部〉斷掌黑熊回故鄉 花蓮首展標本

2017-12-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕去年九月在花蓮卓溪鄉拉庫拉庫溪床死亡的台灣黑熊，左右前掌都有舊傷，屏東科技大學推測死因是斷掌導致牠攀爬時墜落撞頭死亡，再被颱風大雨沖到拉庫拉庫溪下游。黑熊由林務局製作成標本，昨天回到故鄉「有熊國」花蓮玉里的「東部台灣黑熊館」展出。

出席的國立屏東科技大學野生動物保育研究所副教授兼所長黃美秀說，她相信這頭黑熊會被發現「是有一些意涵的」，是「牠」希望讓大家知道、一起重視非法狩獵造成的傷害。

布農哀悼歌 告慰黑熊亡靈

台灣黑熊保育協會向林務局借展的台灣黑熊標本，昨起在花蓮玉里鎮的「東部台灣黑熊教育館」，展出「神秘邂逅─拉庫拉庫溪的台灣黑熊」動物毛皮及骨骼標本首展，為迎接黑熊「回家」，由卓溪鄉中正部落頭目林水源高唱布農族黑熊「哀悼歌」，並以酒及豬肉祭拜，現場並鳴槍致敬，以告慰「布農族的好朋友」台灣黑熊的亡靈。

而標本也由林務局、花蓮玉里、卓溪各界見證下揭幕，吸引大小朋友來「看熊」。這隻年約十歲的母台灣黑熊，製作成的毛皮標本模樣俏皮可愛，坐在地上開心享用牠最喜愛的青剛櫟大餐，卻明顯看出左前掌「斷掌」。

從現場展出的3D電腦斷層掃描影像圖中，顯示牠左前掌已完全喪失，右前掌則缺少第五指的中間指骨、遠端指骨。黃美秀說，「牠」的出現，是提醒社會重視「非法狩獵」對熊造成的傷害。

現任台灣黑熊保育協會名譽理事長黃美秀說，母熊回家了，一方面哀悼，一方面又感覺「許多事情都有上天的安排」。她二十年前在通往大分的古道上認識布農族賴金德頭目，二十年後，死去的黑熊又被賴金德頭目發現，進而通報研究人員。

黃美秀說，從事台灣黑熊研究二十年來，共記錄廿八隻台灣黑熊，三隻在大雪山、廿五隻在玉山國家公園，記錄中有多達五十四％、共十五隻黑熊傷殘。她認為，綜觀台灣黑熊目前全島的分佈，在玉山國家公園、關山野生動物重要棲息環境二處，黑熊的數字有持續增加，但其他區域族群量則每下愈況。