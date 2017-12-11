〈北部〉阿嬤救阿嬤 林陳雲霞獲志工金質獎

2017-12-11

69歲林陳雲霞 服務超過8千小時

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「有力氣就繼續做，做到不能動為止。」宜蘭縣林陳雲霞已經六十九歲，加入礁溪時潮社區志工隊十一年，現在是志工隊隊長，把長者當成兄弟姊妹般的陪伴與照顧，累積服務時數超過八千小時，訪視社區兩百多戶長者，獲得全國績優志工金質獎，是長照模範生最佳典範。

林陳雲霞民國九十五年加入礁溪時潮社區志工隊，每天早上八點半就到關懷據點報到，然後到處探視慰問，走過社區兩百多戶關懷每位長者，幫他們量血壓，陪他們聊天，希望老人家可以感受到社會的溫暖。

林陳雲霞說，有次訪視還及時救了七十多歲老阿嬤，當時阿嬤躺在床上，可是已經是下午四點多，早就過了午睡時間，她進房門一看，發現阿嬤正在抽蓄，趕緊叫救護車救回阿嬤一命。

林陳雲霞的年紀，其實早已變成「被關懷的對象」；她說，以前是她去關懷人家，現在變成人家來關懷她，但她體力還很好，還想繼續當志工，因為這是很有成就感的事情。

宜蘭縣政府昨天在宜蘭體育館舉辦績優志工頒獎典禮，縣府社會處表示，宜蘭縣共有一萬五千名志工伙伴，在社會各角落默默付出，典禮中表揚的全國志願服務績優志工：金牌獎十人、銀牌獎十一人，銅牌獎六十四人。

另外，還有全國衛生福利志願服務績優志工金質獎十八人、銀質獎二十三人和銅質獎二十二人；共一百四十八名熱心服務的志工獲獎，大家在社會福利、衛生保健、文化和教育等領域貢獻所長。