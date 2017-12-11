〈北部〉拆違建損結構 竹市議員促市府追蹤

2017-12-11

〔記者洪美秀／竹市報導〕台北市出租套房公寓燒出人命，新竹市三年前也曾發生違建燒死人情事，市議員段孝芳說，她支持市府拆違建的做法，但也擔憂拆違建若拆成危樓，恐影響周邊住戶安全，要求市府應追蹤列管違建拆除後的安全，避免危及鄰戶。

新竹市府工務處副處長曾嘉文說，市府從一○四年、一○五年到一○六年編的違建拆除經費為一千萬元、一千兩百萬元及一千一百萬元，跟三年前每年僅編兩百萬元的拆除費相比，已增加五倍之多，拆除違建光是在金山街的大型案件就有廿一件；市區違建和違規廣告物有一百一十三件，都比過去拆得多。

曾嘉文表示，市府對於違建拆除也訂有規範與標準，包括鐵皮屋等會全部拆，鋼筋混凝土是以面積及範圍和樓層計算，只要由市府強制拆除的違建案，都會列管追蹤，針對可能造成鄰損危害等情況，也會請相關技士協助鑑定，拆除違建目的是要業者無法再偷蓋，拆除的工法也經技士等相關人員鑑定，不會有拆成危樓狀況。

曾嘉文說，市府會追蹤列管違建拆除的案件，多數業者被強制拆除後就把違建案放著不管，可能因此讓附近住戶擔憂，但市府拆除的工法並不會造成危樓，若民眾有安全疑慮，市府可派員說明，讓合法住戶安心。

強拆違建放著不管 鄰居怕怕

市議員段孝芳說，金山八街、十一街、十九街和廿五街等區塊的違建多，且多隔成套房夾層蓋建，市府這幾年施鐵腕拆除正在蓋的違建大樓或有公安疑慮的違建，但有民眾反映，金山十一街、廿五街、八街等處違建被強制拆除後，部分違建的樓層被拆成鏤空狀，更有怪手開進蓋一半的房子，讓生活在這些違建旁的住戶很擔心，若這些違建倒塌，會影響他們房子的安全。

段孝芳說，違建拆除方式有很多種，她要求市府在拆除後應列管追蹤，且應針對有公共安全疑慮的違建優先拆除，更該在申建時依法查核，避免違建越蓋越多樓層，且為保障其他合法住戶權益，應協助進行鄰損協商。

工務處強調，市府一○五年制訂違章建築拆除優先執行標準，將危害公共安全、公共交通、公共排水、施工中違建、垂直增建及做套房使用的列為優先執行拆除對象，且針對金山街一帶的出租套房建築加強違建稽查，並會列管追蹤。