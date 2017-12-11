〈北部〉漏接電話未能阻自殺 她組促進會幫越配

2017-12-11

〔記者陳昀／桃園報導〕來自越南的馮玉英廿四年前移居台灣，經常幫助需協助的新住民，因為曾經漏接求助電話，沒能阻止對方自殺，五年前辭職成立「桃園市越配權益促進會」，廿四小時服務有需要的姊妹；東安國小校長黃木姻，翻轉大家對新住民的偏見，發展多元文化特色課程，兩人昨天與十八名新住民傑出楷模、業務績優服務人員及三家友善企業，共同接受桃園市政府表揚。

馮玉英 成立越配權益促進會

四十七歲的馮玉英，廿三歲時與丈夫移居台灣，起初因語言不通到國語識字班學習國語三年，後來到外籍婚姻、勞工仲介公司上班。期間她發現許多新住民面臨婆媳、工作或家庭等問題時，經常因為語言不通而無從解決，熱心的她就經常伸出援手。

「我很後悔沒接到那通電話…」五年前，一名來台不久、適應不良的新住民姊妹打電話向馮玉英求助，當時她因忙碌沒接到電話，不料之後回撥電話卻被告知對方已經想不開自殺了，她為此毅然辭去工作，成立「桃園市越配權益促進會」，協助同鄉姊妹們處理家暴、經濟、婆媳、就業等問題，她現在更是手機廿四小時不離身，就怕又錯過協助任何人的機會。

黃木姻 推動多元文化課程

黃木姻表示，許多國人都把新住民當成弱勢族群，她認為這是讓孩子學習不同文化的機會，十年前在福安國小開始推動多元文化課程，培訓新住民家長當講師，到校講述家鄉的文化、歷史等。轉任東安國小校長後，除了推動課程，還創立「新光舞蹈團」，成員多是原住民、新住民的孩子，教導舞蹈的就是孩子們的家長。

黃木姻說，協助新住民適應在台灣的生活，不該只是金錢援助，更要讓他們有發揮才能的空間，進而促進學童對父母的認同感。

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