〈中部〉抱著爆米花 200病童包場看電影

2017-12-11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今天不看病，我們看電影！

台中榮總在耶誕節前夕，十日帶二百名兒癌或心臟病童一起進電影院看電影，幼童興奮抱著香噴噴的爆米花，享受重新投入人群中的休閒，開心看卡通電影，更齊呼：「今天不看病，我們看電影。」

台中榮總考量，對癌症及罕病病童、家屬來說，因治療之路漫長，或是考量病童的身體抵抗力等因素，看場電影都成一個難及的夢想，昨日獲南山人壽慈善基金會、中華民國兒童癌症基金會協助，向電影院包場，邀請二百名病童及家屬，一起前進電影院放鬆看電影。

中榮指出，因病童或家屬平時因治療，多已少有公開場合的休閒，邀進電影院讓大家放鬆，另眾人同病相憐，建立正確衛生觀念，均會戴口罩保護彼此的健康，降低病童受到傳染等情況。

電影欣賞會一傳出，就有不少病童興奮以待，中榮小兒血液科主任黃芳亮指出，有病童本來已有化療療程計畫，特地表達希望「請假」去看電影，在評估病童的情況後，只要病童情況允許者，均讓病童「放假」。

應邀貴賓中也有部分小兒先天性心臟病的病童，中榮小兒心臟科主任詹聖霖指出，多數先天性心臟病患出生不久就能檢查出情況，高達七、八成不必「開心」治療，以心導管治療均能控制，應邀幼童多是定期追蹤者，學童面對邀約也均開心不已。

罹癌祖孫一起放輕鬆

七歲的小如二年前診斷罹腦癌，手術後也接受近二年的化療療程，吃盡苦頭的小如目前病情控制良好，照顧她的阿嬤其實也罹淋巴癌，自己剛接受完所有療程不久，孫女卻接著生病，她一肩扛起照料責任，細心照料，昨日祖孫倆攜手看電影，小如開心說，能跟這麼多人一起看電影好好玩。小如阿嬤則用過來人的經驗分享，遇到就面對，撐下去就對了，現在能跟孫女一起健康看電影，就是最佳見證。