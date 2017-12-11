〈中部〉世界人權日 千人大遊行

2017-12-11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台灣人權文化協會選十二月十日世界人權日，在台中市發起踩街遊行，協會理事長何嘉雄說，人權是普世價值，但李明哲事件再次凸顯，「沒有國家主權、沒有人權」，活動盼傳達台灣與世界同步，「追求人權普世價值，建立多元尊重的國家」心聲。

性別、新住民等團體共襄盛舉

協會昨在國立台灣美術館前美術園道集結來自教育、性別、環保、原住民、新住民、移工、司法改革等社團近千人共襄盛舉。

獨立創作者：促轉無礙拚經濟

獨立創作者NAGEE帶著以台灣黑狗為形象創作的「台灣犬」偶參與，他說，台灣通過促進轉型正義條例，竟有不少民眾無感，反斥責政府不拚經濟，公民素養令人憂心，挺身而出盼民眾認清轉型正義追求民主人權，不會影響拚經濟，反能替台灣帶來正面價值。

何嘉雄說，世界人權日遊行以「多元、尊重」為題，盼大家學習互重、認知人權是普世價值外，人權更須眾人行動爭取與捍衛；尤其，李明哲事件凸顯台灣困境，因不被承認是個國家，「一出國就被糟蹋」，台灣不被承認為國家，對集體人權的傷害有多大。

人權文化協會提六大訴求

何嘉雄說，從參與遊行群眾中看到愈來愈多年輕人站出來爭取不同的人權，台灣的前途就在年輕人的手上，盼喚起更多人行動爭取人權。

活動總召蔡智豪指出，遊行提出包括要求落實人權教育、弱勢族群關懷、性別人權、教育選擇權、環境生存權及住民自決權等訴求。

遊行民眾蔡善雯則替性別人權發聲，她說，兩性平權到現在仍未落實，男女薪資有別、家務工作分配不均，甚至獲有遺產者仍近七成是男性等，盼台灣早日建構出尊重性別平等多元的人權觀。