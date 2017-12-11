〈中部〉細雪聖誕開花 信義鄉牛稠坑柳家梅園飄雪

2017-12-11

路燈下植株因光害未開花

〔記者劉濱銓／南投報導〕近期適逢雪季，不少人上山追雪，南投信義鄉雖然沒有下雪，但在牛稠坑柳家梅園，園區廣植三百棵細雪聖誕（白雪木），早已開出繁盛的小白花，放眼望去就像覆上皚皚白雪，吸引遊客到此觀賞，惟部分細雪聖誕種在道路旁，位在路燈下的植株因受LED光害影響，沒有開出花朵，間隔開花的情況也成了特殊現象。

柳家梅園梅樹廣達五公頃，近年陸續兼種聖誕紅、細雪聖誕等，每到十一月就開花，花期可到十二月底，在隔年元月梅花綻放前，總能吸引遊客慕名前來欣賞雪白小花，以及充滿喜氣的聖誕紅。

園主柳慶祥表示，園區細雪聖誕約三百棵，在入口小徑夾道栽種，梅園裡頭也有，目前花況已達盛開，月底前都是不錯的賞花期，惟有部分種在道路邊的植株，因位在路燈下，受LED光害影響，未能順利休眠，才會影響開花，甚至不開花，所幸影響範圍有限，只是間隔開花，也成了特殊的景況。

對此，近來已透過自動開關，減少光害影響，除希望植株能有機會開花外，也能讓明年開花情況恢復正常，確保沿路的細雪聖誕，在冬天的時節，都能綻放綿延的雪白花朵，讓遊客不用上山追雪，也能欣賞浪漫「雪景」。

搭配滿山坡聖誕紅互爭妍

除細雪聖誕外，早期栽種的聖誕紅也已同步開出大紅花朵，位在山坡邊就栽種近二百株，搭配緩坡處的細雪聖誕白花，一紅一白爭妍比美，為滿山綠意增添風采，也因此最近週休假日，都有許多遊客前來欣賞。

至於梅園的重頭戲賞梅活動，預計月底就能看見零星早花綻放，明年元月則是最佳賞花期，信義鄉烏松崙、風櫃斗、牛稠坑三大梅區，屆時梅花盛開，可望掀起一波賞梅高峰。