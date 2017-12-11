〈中部〉雲縣綠營基層選舉 6鄉鎮無人登記

2017-12-11

〔記者林國賢／雲林報導〕民進黨雲林縣下屆縣議員、鄉鎮市長初選登記結束，鄉鎮市長有六鄉鎮沒有人登記、四鄉鎮須辦理初選；縣議員虎尾、斗南須辦理初選，其餘四選區同額登記。

民進黨下屆鄉鎮市長有九鄉鎮尋求連任，均完成登記，將優先提名；崙背、東勢、斗南等三鄉鎮有二人登記，大埤鄉有三人登記，將進入二階段初選；另斗六、土庫、褒忠、元長、水林、四湖等六鄉鎮無人登記。

民進黨︰積極徵詢 20鄉鎮都會提名

雲林縣黨部主委廖丁賜表示，二階段初選將先協調，協調不成以全民調決定提名人選；至於無人登記的鄉鎮市均有目標人選，會積極徵詢，原則上廿鄉鎮都會提名。

縣議員共有廿三人登記，其中斗六、西螺、台西三選區都同額登記，不辦初選；北港區原預定提名三席僅有二人登記，傾向不補提名；至於虎尾、斗南兩區登記人數都超過預定提名人數，將先協調，協調不成再以全民調方式決定提名人選。

另外，縣議員張健福、吳滄得兩人轉換跑道，分別投入東勢鄉長、斗南鎮長選舉，這二鄉鎮都有二人登記參選，將進入二階段初選。

廖丁賜表示，團結是贏得勝選先決要件，黨部將以公平、公開辦理初選，希望黨員們都能保持君子風度，以贏得大選做為共同目標。

國民黨︰縣長提名確定後再展開作業

國民黨雲林縣黨部表示，縣議員、鄉鎮市長選舉已積極徵詢人選，將等縣長提名確定後，依黨提名機制展開相關作業。