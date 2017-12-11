〈中部〉《嘉縣長民進黨初選之爭》張明達議會佔優勢 翁章梁獲農會力挺

2017-12-11

張明達今舉行參選宣誓造勢大會

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕下屆嘉義縣長選舉民進黨初選火熱，擬參選人、縣議長張明達今早在創新學院將舉行參選宣誓造勢大會，曾欲一爭的太保市長黃榮利與會說明轉而挺張的心路歷程；擬參選人、前農委會副主委翁章梁前晚在東石鄉舉辦說明會，天氣雖冷，人氣卻暖，湧入一千二百人，讓翁營備感振奮，後天於梅山鄉再辦大型說明會。

有地方人士觀察分析，初選主角是翁章梁、張明達爭取民進黨提名角逐下屆百里侯，卻也是嘉縣政壇反對林派龍頭、立委陳明文的勢力大集結，形成「反陳」與「挺陳」對抗重整，張明達有縣長張花冠直接拉抬及逾三分之二議員支持，翁章梁則有立委陳明文、蔡易餘及農會系統奧援。

翁章梁後天於梅山辦大型說明會

嘉縣議會現有三十四位議員，民進黨籍十八位，張明達獲過半支持略佔優勢，翁章梁有副議長陳怡岳、黨團總召林秀琴等力挺；張因處事圓融，獲多位無黨籍議員相助，十位國民黨籍議員多暗中相挺，但國民黨籍議員吳思蓉在各局處業務宣導、社區活動等場合，公開請鄉親支持張明達的動作罕見。

嘉義縣農會及十七個鄉鎮市農會，因陳明文長期耕耘，獲陳推薦的翁章梁也得到大多數農會總幹事支持，張明達則有故鄉番路鄉農會、太保市農會等支持。鄉鎮市長部分，多數地方首長還要競選連任，為避免得罪縣長、立委，多屬中立或兩邊互動，張明達與太保市長黃榮利「整合成功」，及水上鄉長劉敬祥、番路鄉長林清根幫張拉票，翁章梁則有朴子市長王如經、六腳鄉長陳川崎等公開助陣。

國民黨縣黨部主委︰有適當人選

國民黨嘉義縣黨部主委、縣議員王啓澧說，國民黨已有縣長選舉適當人選，參選者若超過一人，會按黨內機制辦理，吳思蓉現在支持張明達，屬議員個人與議長的私交，待黨的候選人出爐就會團結面對選戰。