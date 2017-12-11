〈中部〉培育出跆拳金牌 鄭春萍獲頒自強媽媽

2017-12-11

走出家暴打零工為女圓夢

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義家扶中心昨天表揚自強媽媽，肯定她們不畏艱苦環境，含辛茹苦照料家庭，其中，水上鄉鄭春萍因受家暴、與丈夫個性不合而離婚後，從事水果包裝等工作，獨力扶養兩名子女，女兒吳姿忞在她鼓勵下苦學勤練跆拳道，屢在國際賽事上有優異表現，為國爭光，親子三人昨一同出席受獎，吳姿忞感性地說「謝謝媽媽，我會繼續努力」。

吳姿忞現為高三生，六歲時曾遭廟會鞭炮炸傷腿部，以練舞代替復健，小六那年，父母離異，考量家中經濟，中斷學舞，改採運動復健，讀國中展現跆拳道長才；鄭婦雖靠多種臨時工作維持家計，仍鼓勵女兒勇敢逐夢，教練惜才而不收學費，就這樣開啟吳姿忞的跆拳道之路。

吳姿忞今年奪得「亞洲青少年跆拳道錦標賽」銅牌、「哈薩克國際公開賽」銀牌、「馬來西亞跆拳道國際公開賽」金牌，九月獲頒「嘉義縣推展社會體育有功個人獎」，家人與有榮焉，她將榮耀獻給媽媽。

劉曉禎上進成為孩子典範

嘉市婦人劉曉禎為中國籍配偶，婚姻遭逢家暴巨變後，獨力扶養兩名子女，從無一技之長到自學廚藝，考取證照到餐飲店工作，積極上進是子女身教典範，孩子懂事貼心，生活或課業均自動自發，正分別就讀清華大學、虎尾科技大學；劉曉禎說，感謝在人生低潮時遇到了家扶，讓一家的生活充滿光明溫暖。

吉真玲傳承文化克服逆境

吉真玲為鄒族原住民，丈夫病逝後，她扶養三名子女，回鄉擔任原住民母語臨時代課老師，傳承鄒族文化，課餘兼農雜工賺錢養家，全家不被困境打倒。

家扶中心昨辦歲末圍爐餐會，席開九十六桌，近三百戶經濟弱勢家庭親子吃在嘴哩，暖在心裡。