〈南部〉台灣文學獎 連明偉小說奪百萬獎金

2017-12-10

作品類似百科全書

〔記者洪瑞琴／台南報導〕二○一七「台灣文學獎」昨日在台灣文學館舉辦贈獎典禮，文化部長鄭麗君到場祝賀頒獎，「圖書類長篇小說金典獎」由新銳小說家連明偉以作品《青蚨子》（INK印刻文學出版）榮獲，拿下最高獎金一百萬元。他的作品以類似百科全書的複雜，有時代、人情與傳奇素材等多重庶民生活本質，獲得評審團青睞。

不過，連明偉目前人在國外，由其家人代表領獎。台灣文學館館長廖振富透露，今年的長篇小說金典獎競爭激烈，得主連明偉是一九八三年出生，而些微之差的黃崇凱，則是一九八一年出生，雖「一分之差」，就有拿百萬元或入圍獎狀的差別，但都相當年輕優秀，象徵台灣文學生生不息。

文化部長鄭麗君表示，文學也是國家靈魂，文學家用筆努力耕耘為台灣留下寶貴資產，每位文學家用心書寫不是為了得獎，而是延續台灣精神，文化部將會大力支持優秀作品外語譯本，讓台灣書寫力量走出去，也因此更不能忘記扎根工作，同時持續台語、客語、原住民漢語創作每年徵件，落實文化平權。

廖振富表示，新詩金典獎今年獎金提高到五十萬元，參賽詩集多達七十一本，可是評審團意見分歧，最後抱憾從缺，只選出八本入圍。

今年台灣文學獎總獎金高達二百四十萬元，獎項共分為圖書類及創作類，兩類六項（長篇小說、新詩、劇本創作、台語短篇小說、客語短篇小說及原住民漢語短篇小說），全部入圍作品共有廿七件。