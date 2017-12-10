〈南部〉特奧選手募旅費 啟智義賣手工餅

2017-12-10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南啟智學校將於十五日舉辦四十一週年校慶暨運動會，除原有的教學成果展、職教作品展及特教輔具展之外，也將擺設攤位義賣學生手工餅乾，籌措明年學生到阿拉伯阿布達比參加自行車國際賽旅費十萬元，盼能募集經費成行，為校為國爭光。

兩學生獲選特奧國家選手

台南啟智學校曾於兩年前帶領孩子們騎單車環島，花費三週時間同時進行友誼學校交流參訪，帶孩子走出戶外打開視野，並且培養體能與耐力。這次有兩個學生獲選特殊奧運國家選手代表，參加阿拉伯阿布達比國際自行車比賽，除了政府補助半數經費，學校與選手也要分擔旅費。

校長林宏澤透露，由於出國比賽需要籌措旅費，其他候補學校紛紛電話探詢「你們要不要去？」可是啟智這兩名參賽選手都是第一次出國比賽，雖然限於家庭經濟弱勢，但是滿懷興奮期待，學校更要全力相挺，不能放棄難得機會。

兩名參賽學生都來自低收入家庭，雖然智能發展比不上一般人，但他們樂觀向上，經常在老師帶領下在校園奮力練習，繞完操場再繞到校外社區，腳力及勇氣勝過別人千百倍。而啟智學校自行車隊伍，設備來自政府補助之外，也有來自民間企業的熱心贊助，帶給孩子無比信心。

五百個玻璃瓶裝手工餅乾 歡迎預購

去年啟智四十週年校慶，校門口設置三米高的歡樂熊公共藝術品，義賣小公仔獲得熱烈迴響，今年再度主動出擊，籌措明年學生參加國際自行車比賽旅費，盼能募集到經費完成孩童們心願。義賣預計五百個玻璃裝的手工餅乾，歡迎大家預購，並期待學生帶著大家的加油，參加國際賽事有好成績，以回報大家的愛心。