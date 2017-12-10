〈南部〉自駕車實境測試 選定苓雅新光路

2017-12-10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市自駕車實境測試場初步選定在苓雅區新光路，目前正等待法規擬定與公布，預估最快明年第二季上路，屆時自駕車會現身一般道路與汽、機車交會，若情況許可，也會評估開放民眾體驗。

預估最快明年第二季上路

交通部正擬定自駕車輛道路測試申請作業要點，預計年底或明年一月可公布，六都中已有五都選定測試場址，其中對引進自駕車態度最積極的高雄，一度傳出選在哈瑪星。

高市交通局昨澄清，可能是先前在哈瑪星舉辦生態交通全球盛典時，曾規劃自駕車體驗活動，導致外界誤會這就是高雄自駕車實境測試場址，但市府對測試場址早有準備，初步選定在苓雅區新光路上。

交通局說明，選定的路段介於高雄捷運R8三多商圈站與高雄輕軌C8高雄展覽館站之間，全長約一公里，道路筆直、快慢車道間有安全島區隔，且與中華路、成功路交會，一旁則是高雄近幾年最夯的亞洲新灣區。

交通局表示，去年曾舉辦三次自駕車體驗活動，分別在駁二、哈瑪星與亞洲新灣區，累計吸引超過七千人次試乘，反應相當不錯﹔這三次體驗均屬第一階段的宣導活動，主要是讓民眾了解自駕車的進步，同時蒐集相關測試數據（載人、速度）做後續調整參考。

將在一般道路與汽機車交會

交通局指出，第一階段都在封閉型的空間測試，第二階段會進行實境測試、讓自駕車在真正的道路運行，測試與交通號誌、其他車輛互動時的情況，整個測試期程大概需要五十到六十天，預估最快可在明年第二季實施。

初期會以車輛測試為主，如果確認安全性足夠，也不排除再規劃另一波體驗活動，讓民眾搭自駕車上馬路。