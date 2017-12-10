〈南部〉勇敢走出生命低谷 東台自強家庭獲表揚

2017-12-10

〔記者陳賢義／台東報導〕「讓愛綿延、倍感溫馨」台東家扶昨舉辦寒冬送暖活動，除分送社會愛心，還表揚十五戶勇敢走出生命毅力的自強家庭，包括成功、關山、大武三個服務處共廿八戶家庭；罹癌但不被命運打倒的春蘭阿嬤說，雖然這幾年相繼失去至親，獨力扶養孫子及患病家人，但每一天會都很認真的生活，珍惜與孫子相處的每一刻。

春蘭阿嬤總是積極的工作及照顧家庭，她說，這幾年不斷遭逢挑戰，在老公和兒子陸續病逝後，去年又發現自己罹癌，但她告訴自己不能被現實打倒，要更努力的過生活及接受治療，好好的陪伴孫子長大；雖然這一路走來真的很不容易，但面對困境她仍充滿感恩，感謝家扶及各界善心人士的關心及支持，讓她有力量撐到現在，未來也會持續努力、認真的過生活。

家扶社工員陳宜靖說，春蘭阿嬤不識字，但非常重視孫子的教育，除尋找學校或教會等課輔班資源，穩定孫子的學習狀況，只要工作休息時都會陪伴一同完成作業，春蘭阿嬤不知道自己病情什麼時候會惡化，所以很把握及珍惜和孫子共同相處的每一刻。

另一印尼籍的新住民琳達，丈夫不幸病逝，獨力扶養兩名年幼的小孩，每天在三個地兼差做清潔工作，靠自己的雙手給孩子溫飽的三餐與安心的生活。

台東家扶表示，自強家庭秉持積極信念，盡力為家庭與孩子打拚，藉由家長分享面對生活中的艱難，展現家庭美好一面的生活故事，為其他受助家庭帶來面對未來的力量。