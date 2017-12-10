〈南部〉補助加碼 屏東換購電動機車增4倍

2017-12-10

淘汰二行程機車 補助2萬7千

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府昨天在竹田驛站舉辦電動機車試乘活動，縣府為改善空氣品質，將淘汰二行程機車換購電動機車的補助金額從去年兩萬二提高為兩萬七千元，是台灣六都之外為全國最高的縣市，二行程汰舊量大幅成長，換購電動車數量也增加了四倍。

汰舊數量較去年成長47％

屏縣環保局統計，一○五年二行程汰舊數量一萬兩千五百八十二輛，今年截至十一月已有一萬八千四百五十八輛，較去年成長百分之四十七；一○五年換購電動機車共兩百二十四台，今年至十一月已有一千一百三十八台，換購數量增加了四倍。

環保局空污科指出，縣境內汽機車、柴油車的移動性污染源佔百分之二十四，其次為農業廢棄物百分之二十、工廠佔百分之十三，砂石場、街道揚塵及農業整地等佔百分之四十三，為改善移動性污染源情形，環保局今年起加碼補助，鼓勵民眾購買電動車。

目前二行程機車淘汰換購電動二輪車加碼補助，每台補助一千五至一萬元，新購電動二輪車加碼補助，每台補助六百至八千元，行政院環境保護署補助兩千至七千元，經濟部工業局補助七千二至一萬元，設籍屏東縣的民眾，購買電動二輪車最高共可獲得兩千六至兩萬七千元補助金。

竹田謝姓民眾表示，雖然補助提高，但多數騎乘二行程機車的都是較年長的長輩，要長輩們再花錢購買新機車、電動車會有推行上的困難，部分民眾對於充電麻煩、跑不快等也有疑慮，她認為需要更多誘因才能促使民眾放棄燃油機車。

環保局表示，目前屏東縣已有超過兩百個充電站，加上加碼的補助金，是換購的好時機，補助案僅補助至一○八年十二月三十一日止，並採逐年遞減補助金額，儘早淘汰二行程機車比較划算。