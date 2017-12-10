〈台北都會〉官邸菊展今落幕 熱鬧看個夠

2017-12-10

〔記者黃建豪／台北報導〕北市士林官邸菊花展開展三週以來，吸引三十六萬人次以上觀展人潮，今日將邁入尾聲，從下午一點起安排特技女孩演出，到下午三點壓軸的電影明星總動員活動，將以創意扮裝派對的熱鬧氛圍為今年的展覽畫下句點。

公園處長黃立遠表示，今年菊展以「眾星雲菊」為主題，運用電影結合花展之創意，並融入經典場景與動畫明星，來打造各驚豔展區。展期的最後一天、十二月十日的「電影明星總動員、創意扮裝派對」邀請民眾組隊參加，透過創意扮裝為電影動漫明星，開放民眾現場報名參加，最大獎項可獲得香港來回機票。

為期十六天的菊花展，從十一月二十五日展出至十二月十日，總計十三萬餘盆菊花、十八場藝文活動與花藝攤位，十日的展覽最後，從上午十點半起，就有金頌銅管樂團的演出，下午一點，有特技女孩黃齡漁帶來讓人目不轉睛的「特技Girl街頭秀」，電影明星總動員創意扮裝派對則將從下午三點至四點半。

另配合柯市府推廣田園城市政策，菊展亦擺設有田園城市展攤活動，並推出「可食植物槌染ＤＩＹ」，讓民眾自行用滾壓方式，將存於植物中的自然色素從花、葉、果實中萃取而出，做為染料，將彩色及形狀拓印在棉布上，進一步變為手帕 、袋子 、家飾品等用品，增加可食植物對生活中的運用。