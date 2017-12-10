〈台北都會〉萬華拚觀光 人潮來了設施沒到位

2017-12-10

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市萬華雙子星大樓今年二月啟用，隨著九月凱達大飯店開幕，湧入艋舺的觀光人潮明顯回升，龍山寺、龍山地下街遍布日、韓觀光客身影，但艋舺服飾商圈理事長洪傳雄指出，雖然人到了，硬體設施卻沒準備好，雙子星周邊不僅夜間街道的燈照不足，連觀光導覽圖都沒有，觀光客總是在問路，商機無法確實把握，明年一月天漾飯店也要開幕，若市府再不動作，恐錯失翻轉萬華的最佳時機。

沒導覽指示 夜間照明不足

洪傳雄表示，從坐落萬華雙子星大樓的凱達飯店共有七四五間，住滿就有三千人，住房率只有三成，每天也多了一千多的人潮，是地方期盼已久，發展萬華觀光的好機會，每天從早到晚都會一輛一輛遊覽車開進來，將大批遊客放下，有不少是來自日本或韓國的遊客，但周邊對於觀光導覽不足， 遊客時常在問路。

洪傳雄指出，從艋舺服飾商圈、萬華雙子星大樓、龍山寺地下街、龍山寺到剝皮寮，這整條觀光路線上幾乎看不到導覽指示，連夜間的照明都不夠，整條路太暗，對於觀光客引導不足，希望能引進造型路燈，或至少做出觀光導覽圖，市府的幫忙要快，否則明年一月天漾飯店正式開幕後，人潮來的錢潮卻留不住，真的可惜。

記者實際走訪發現，儘管昨天天氣陰冷，龍山寺一帶仍有不少外籍觀光客走動，觀光導覽與指示卻只在與捷運站體共構的龍山寺地下街可見，甚至提供免費WiFi，寫有中、日、韓三語，方便觀光客使用，但也僅限於地下街。

觀傳局：相關預算審議中

觀光傳播局表示，在十一月舉辦艋舺健走時，北市府團隊與地方代表開會，會中洪傳雄向市長柯文哲建議後，各單位已承諾將給予地方協助，觀傳局會幫忙做導覽指示牌，但預算還在市議會審議，一旦通過就會招標處理。