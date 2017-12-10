〈台北都會〉山坡住三都更鬆綁？ 北市都發局搖頭

2017-12-10

〔記者蕭婷方、黃建豪／台北報導〕台北市鄰接大馬路、位於山坡地第三種住宅區（簡稱住三）建物有三四二三戶，其中二八○五戶為五樓以下、屋齡卅年以上公寓，以往因安全考量，禁止其進行都更、僅能重建；受限法規重建建蔽率較小，住戶重建意願低，台北市議會為此提案修法，將於明日召開公聽會，北市都發局長林洲民昨表示，山坡地整建可比照住二山限區，朝以原容積新建為原則，「但就是不該用都更」。

可以改建 但可用空間將減少

現行山坡地住三若有安全考量，依法可進行改建；不過，以往山坡地舊房建築時無考量建蔽率，北市都市計畫劃定山坡地開發建築管制上路後，山坡地房舍開發範圍大幅受限。言下之意「改建」後房屋可使用空間減少，居民與建商便無誘因進行都更；反之，若採「都市更新」，參與都更戶不僅有容積獎勵，也享有房屋稅及土地增值稅優惠。

議會提案 修改都更自治條例

今年六月闕枚莎、李新等多位議員認為台北市劃定山坡地程序不嚴謹，山坡地住三若無法進行都更，將影響居民安全，提案修正「台北市都市更新自治條例」，希望讓被劃入山坡地、鄰接大馬路之住三土地可進行都更，法案目前正在法規委員會審議，明將召開公聽會。

林洲民指出，山坡地都更在二○一二年廢止，當年會廢除有其歷史淵源，局內彙整住三山坡地的資訊後，建議過山坡地仍應維持現行法律，另一方面也正在檢討山坡地範圍。

北市大地工程處總工程司吳明聖說，對於山坡地都更鬆綁與否，今年十月十一日，議會法規委員會當時決議，先由大地處檢討現行山坡地範圍再提議會，大地處則委託民間單位，就現行台北市的山坡地圖冊資料做通盤檢討，預計十二月底提交檢討報告，屆時再送議會討論。

至於山坡地定義是否調整？吳明聖說，山坡地定義是行政院權責，地方只能蒐集山坡地資料與分析後，行文農委會水保局同不同意做調整。

林洲民：都更容積變大 不安全

林洲民認為，「山坡地整建可比照住二山限區，朝以原容積新建為原則」，山坡地若要都更涉及環境敏感問題，若以都更方式進行，建築將獲得一．五倍容積，增加的空間負擔對山坡地來說太重。

林說，山坡地老房要改建不是不行，但建議用原容積來新建，或用中央正在推廣的危老條例來做也行，危老有最高一．三倍基準容積或一．一五倍原建築容積；另三年內申請，還有十％基準容積的時程獎勵，有多路徑可以選擇，但就是不該用都更。

住商不動產研究室主任徐佳馨指出，由北市劃定山坡地土地使用分區的歷史來看，住一、住二多位於安全性堪慮地段，山坡地住三相對危險性較低。

學者：安全無虞建物可延長使用年限

銘傳建築系教授徐明松認為，在山坡地上蓋房對自然衝擊大，確實較不利生態環境；不過，山坡地並非不適合蓋房，要視結構系統而定，若建物無安全之虞，建議可延長山坡地住三建築物使用年限。