〈台北都會〉新北新店渡、引水石硿 地方爭取納文化景觀

2017-12-10

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區在先民開墾大台北時，扮演重要的人文歷史角色，包括「新店渡」和「瑠公圳引水石硿」，都可追溯歷史悠久的開發故事，新店區公所經建課長劉孟鑫說，地方文史人士爭取將這些人文歷史景點納入文化景觀並妥善維護，成為地方的觀光旅遊點，並傳承先民文化。

對此，文化局副局長于玟表示，目前已將「新店渡」排入文化景觀審查程序，其餘再視區公所提報後審核。

在前清時期，先民為了引水灌溉，在現在的碧潭開天宮下方位置，鑿穿石壁後引水進入大坪林圳，如今引水功能不再，但先民一刀一斧開鑿的「石硿」仍完整保留，九十一年八月六日經台北縣政府依文化資產保存法，審議後指定「瑠公圳引水石硿」為古蹟。

新北市文史學會積極爭取將「瑠公圳引水石硿」，正名為「大坪林圳引水石腔」，總幹事夏聖禮說，根據文史學會的考證，引水石腔早期由郭錫瑠開鑿，但尚未完成就將開鑿權讓渡給大坪林五庄，由五庄墾首蕭妙興與郭錫瑠簽約，到一七六○年才開鑿成功，成為大坪林圳的水源和引水圳道，因此希望正名「大坪林圳引水石腔」，尚未獲得文化局審議通過。

另外，位於引水石硿旁的「新店渡」始於一八八一年，早年新店溪上游到中游沒有橋樑，有九個渡口供兩岸民眾往返，「新店渡」是現今僅存的人力擺渡渡口，仍提供灣潭、直潭、塗潭等山區民眾來往碧潭老街，加上碧潭吊橋、逾百年歷史的新店國小和新店基督長老教會，形成完整的旅遊帶。

新店區公所曾多次舉辦觀光導覽志工研習，帶領志工前往開天宮及「瑠公圳引水石硿」探勘，兩百公尺長的「石硿」，寬度、高度足以供人站立行走，眾人不禁讚嘆先人的毅力和智慧。

劉孟鑫說，因為時日已久，「石硿」有部分區域已產生龜裂，可參觀的長度也愈來愈短，這值得政府、民間妥善維護，保存先民的智慧。