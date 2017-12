〈台北都會〉來台逾半世紀 羅麥瑞修女終成台灣人

2017-12-10

創立輔大織品服裝學系

〔記者翁聿煌/新北報導〕「我愛台灣、我愛你們!」原籍德國的羅麥瑞修女,來台五十一年多,今年已八十歲,她在一九七○年於輔仁大學創立台灣第一個織品服裝學系,大半生奉獻給台灣的織品服裝教育,並熱心保存傳統及原住民服飾文化,行政院認定她有特殊功勳,昨天由新北市副市長侯友宜頒發中華民國身分證與戶口名簿,感謝她的無私奉獻。

羅麥瑞修女一九三七年在德國出生,一九六五年取得馬尼拉聖神學院家政學與教育學士雙學位,一九六六年抵台授課,為了要在台灣創立輔大織品服裝學系,還到美國威斯康辛大學攻讀織品服裝碩士,輔大織品服裝學系設立後,台灣的紡織業當時正處巔峰期、需才孔急,她推廣產學合作,栽培七千多個學生,培育紡織設計人才無數,獲輔大頒贈「織品之母」殊榮。

羅麥瑞修女在退休後仍致力保存傳統服裝織品文化,不但保存上萬件的少數民族織品,也撰寫「中國紋飾」、「第一屆原住民技藝競賽織品服裝設計獎作品專輯」、「輔仁圖解服飾辭典」等專書。

羅麥瑞修女昨天以投影畫面,分享從年輕到現在的照片,見證奉獻青春歲月的無怨無悔,她說,「Together we can do even better ! 」(團隊合作會做得更好)是輔大織品服裝學系的精神標語,也是她勉勵學生和同仁的一句話,輔大織品服裝學系能為台灣做出這麼多貢獻,除了天父的指引,依靠的就是夥伴相互扶持,團結的工作團隊是造福社會的第一步。

昨天在副總統陳建仁夫人羅鳳蘋、移民署長楊家駿、輔大校長江漢聲和眾多校友的見證下,羅麥瑞修女從侯友宜手中接過台灣身分證,她開心地手持國旗揮舞,高喊「我愛台灣、我愛你們、我愛輔仁大學!」獲得熱烈掌聲。

新北已4位神職人員 獲身分證

市府民政局長江俊霆說,新北市目前已有四位外籍神職人員以特殊功勳獲得台灣身分證,若有外籍人士符合特殊功勳條件,並想入籍台灣,歡迎自薦或向戶政事務所或移民署申請。