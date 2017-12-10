〈北部〉花蓮跨年星光淡？ 縣府：網紅卡司

2017-12-10

歌手點閱數 有近億人收看

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮「太平洋觀光節」將於十二月卅、卅一日登場，去年因有「金曲歌王」蕭敬騰獨家壓軸獻唱，吸引全台粉絲追星，今年卡司陣容曝光，邀請台客電力公司、四葉草及黃明志等歌手團體擔綱演出，但有民眾認為「星光」略遜去年一籌、難掩失望；花蓮縣政府觀光處表示，歌手兼具「網紅」身分，YouTube點閱均有近億人次收看，期待今年吸引更多年輕族群共襄盛舉。

花蓮每年最受矚目的跨年活動「太平洋觀光節」，今年提前在卅日登場，接續跨年夜的二場演出，花蓮縣政府共邀請到黃明志、四葉草、陳芳語、林隆璇、戴愛玲、林凡及江美琪等超過廿組歌手獻唱，還安排AR互動式倒數跨年，邀民眾一起迎接閃耀新年。

去年花蓮跨年夜獨家找來「金曲歌王」蕭敬騰壓軸開唱，並搭配長達三百秒的璀璨星空秀、施放森林草原天然香味及現場打卡抽花蓮至香港來回機票等活動，讓遊客堪稱是史上最有「梗」的花蓮跨年夜，但在今年卡司曝光後，部分民眾反應演出陣容「星數」似乎不太一樣。

縣府觀光處代理處長彭偉族表示，民眾發現今年卡司和過去不太一樣，是因為縣府發現，參與跨年盛會多半是年輕族群，年輕人習慣使用網路，對網路點擊率高的網紅特別熟悉，因此今年邀請許多像陳芳語、黃明志、四葉草等網路知名度相當高的網紅，另也有大眾耳熟能詳的重量級歌手。

卅日為「好想你飆歌之夜」，有JAD BAND、台客電力公司、爽樂團、黃少谷及戴愛玲，另安排馬來西亞國民女神「四葉草」與以一曲「漂向北方」在網路創造近億點擊數的黃明志壓軸。

卅一日「愛你一百跨年夜」，有親子最愛的YOYO家族帶動唱外，還有王宏恩、陳思函、有感覺樂團、邱鋒澤、吉那罐子、黃昺翔、林凡、謝震廷、江美琪及胡宇威等歌手，並由林隆璇及網紅歌手陳芳語陪大家跨年，現場還設計AR互動方式倒數。