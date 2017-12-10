〈北部〉東方美人茶評鑑 徐耀良4度奪特等獎

2017-12-10

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣冬季東方美人茶（膨風茶）評鑑，昨天在北埔鄉農會進行決賽，過去三年都在這項比賽拿下特等獎的峨眉鄉茶農徐耀良，今年再度奪得特等獎，並另有參賽茶拿下頭等第三名、第六名。

徐耀良分享製茶心得說，十九歲開始學製茶，除了當兵二年期間，長達三十七年在製茶，感受非常深。他說，剛開始跟父親一起製茶因為見解不同，時常吵架，後來才知道製茶學不完，永遠在學習，沒有永遠的第一，只有耕作方式要衡酌改善。

「消費者有口福了！」徐耀良分析，今年的冬季東方美人茶因為九月底溫度很高又沒有下雨，造成桃竹苗茶區死掉約三分之一的茶樹，可說是全面性減產，農民擇優採茶，得到質量非常好的茶菁，因此品質比較好。

北埔鄉農會總幹事莊烘岡說，本次參賽點數有四百五十二點，經過茶業改良場評審接連三天的評鑑後，刷掉一百七十四點未能入圍，淘汰率約三十八﹒五％，可見評審把關相當嚴格。農會也首度開辦茶農以大包裝不裝罐的「裸茶」型態繳茶，然後平均抽樣進行評鑑，並於評鑑完成後再統一分級包裝，杜絕投機者以茶樣混充影響比賽公平性。

新竹縣政府農業處長邱世昌說，東方美人茶（膨風茶）是新竹縣重要特產，嫩芽經小綠葉蟬吸食後，茶農以手工採擷一心二葉茶芽，由製茶師以傳統技術精製而成高級白毫烏龍茶，葉身呈白、綠、黃、紅、褐五色相間，雅致可人；茶湯呈琥珀色，帶有天然的蜂蜜香與熟果味。