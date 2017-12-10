〈北部〉中山高頭份交流道南下路肩開放 將提早一小時

2017-12-10

交流道車流回堵未明顯改善

〔記者彭健禮／苗栗報導〕中山高速公路頭份交流道於上下班尖峰時段，交流道周邊道路易壅塞，南下交流道的車流也往往回堵上國道，雖高速公路局已開放南下車口匝道於下午五點至晚間八點，但仍未有明顯改善，苗栗縣政府透過立委徐志榮協調，高公局同意再提早一個小時開放路肩，於十五日起試辦，三個月後再檢討成效。

新竹科學園區、竹南科學園區相繼設立後，提供許多工作機會，不少苗栗縣民及外地民眾，利用中山高頭份交流道往返通勤，每逢上下班交通尖峰時段，不僅交流道周邊平面交通大打結，要從頭份交流道下國道的車流，也往往回堵上國道。

經地方反映，高公局於每天下午五點到晚間八點時段，開放頭份交流道前南下一百一十公里到一百一十﹒四公里，約四百公尺路肩供民眾通行，並延伸至匝道，但仍無法有效紓解車流，民怨依舊。縣府協請立委徐志榮邀集高公局等相關單位於日前研商改善。

下午四點至晚間八點

下午四點至晚間八點地方希望能全時段開放路肩，但高公局表示，如果要開放全時段車輛行駛南下出口匝道路肩，將會造成救護、救災車輛需要緊急行駛時會有困難，依車流資料顯示，中山高南下頭份交流道匝道車流量從下午四點起逐漸增多，五點到八點則為最高峰，同意配合調整提早開放一個小時，從下午四點到晚間八點。

15日起公告試辦 三個月後檢討

縣府工務處表示，高公局將於十五日公告起，試辦三個月後，再檢討成效。另，每日上班時段，縣府也會適時調整頭份交流道北上入口匝道儀控管制秒數，避免北上車流回堵至中華路造成壅塞。