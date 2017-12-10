〈北部〉被檢舉募款沒作帳 民防大隊長喊冤

2017-12-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕由市長鄭文燦任命的民防大隊長王科元，日前被人檢舉從事盜採砂石工作，根本沒有資格擔任大隊長職務，且其任內任意聘請顧問募款，又向副大隊長、指導員收錢，每年募款高達一百多萬元又沒有作帳，不符合規定；對此，王科元表示，聘用顧問並無不法，所有的帳目清清楚楚，另他只是從事預拌混凝土企業，只購買合法砂石、絕無盜採砂石情事。

警察局長黎文明表示，無論是民防、義警、義交等大隊，聘用顧問募款是很正常的事情，但帳目一定要清楚；負責業務管理的市警局防治科長黃益三說，市府每個月補助二萬元事務費，這部分是檢核單據、實報實銷。

王科元說，他在地方上有很多朋友，大家互相支援、幫忙，他接任民防大隊長後很多人要捐錢，才會有年費制度，所有支出全都用在大隊，帳目還是由他公司會計支援記帳。

不過，檢舉函指出，王科元接任大隊長後，下設副大隊長五人、每人年費五萬元，顧問三十人、每人年費三萬元，指導員十餘人、每人年費三萬元，連同市府每月補助二萬元，一年至少一七○萬元費用供其花用，而這些錢都佔為己有。

檢舉人也直指，王科元在龜山地區從事盜採砂石、回填廢棄物，之後又另外開設「水泥預拌公司」，其所從事的行業很難不讓人聯想是假借權勢圖利的砂石業者。