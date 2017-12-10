〈北部〉滿滿五月天 機捷推彩繪列車

2017-12-10

車站設立牌看板、地貼

〔記者謝武雄／桃園報導〕捷運車廂搶搭時事風潮、療癒通勤族，台灣天團「五月天」桃園演唱會倒數計時，機場捷運趁熱推出「五月天演唱會主題彩繪列車」 ，車廂內外滿滿都是五月天，並於部分車站設置五月天立牌看板、地貼、月台門貼，讓歌迷HIGH翻天。

五月天從廿三日至明年一月七日，將在桃園國際棒球場連唱十一場，機捷昨起推出「五月天演唱會主題」彩繪列車，除了整列車身彩繪，車廂地板、手拉環都有五月天的文宣海報；另在機捷A1台北車站、A8長庚醫院站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站、A21環北站，都設置五月天立牌看板、地貼、月台門貼，黑色底配上藍紫色字樣，氣場超強大。

演唱會前送限量紋身貼紙

桃捷公司表示，五月天歌迷於九日到十七日間，與五月天彩繪列車及看板等宣傳物拍照打卡，並上傳至「桃園大眾捷運 Taoyuan Metro」官方臉書粉絲團活動貼文中，就有機會抽中機捷一日票加五月天紋身貼紙，獎項於十八日公開抽出後寄送；每場演唱會開始前四小時，將在A19站發送限量版五月天紋身貼紙，歌迷搭乘機捷於A19站出站時，只要憑車票票根就可領取，每場演唱會預計發放一千四百至一千六百張，發完為止。

桃捷公司表示，建議歌迷選擇搭乘捷運聽演唱會，從A19站下車後走到會場只需要四分鐘，如搭乘高鐵到高鐵桃園站，則可轉乘免費接駁車到會場。

市府規劃3條自由行遊程

歌迷也可參加市府觀光旅遊局規劃的三條自由行路線推薦行程，包括搭機捷輕鬆購、機捷逍遙遊、YouBike玩轉中壢，享受「日搭機捷遊桃園，夜賞五月天演唱會」，一整天下來玩累了，市府也貼心推薦十九家合法旅館，憑五月天演唱會門票還可享六五折等多項優惠。