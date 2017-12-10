〈中部〉中女中校慶 300校友穿綠制服團聚

2017-12-10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中女中昨歡度九十八週年校慶，三百名畢業卅年的校友穿上綠制服重回校園，舉辦七十六級畢業同學會，校方特別佈置復刻教室，重現當年教學情景供師生回味拍照，已步入中年的校友坐上木製課桌椅聽老師講課，打鬧談笑，宛如穿越時光隧道，回到青春少女的學生時代。

各奔前程30年 76級畢業生返校

畢業卅年，走過人生一半歲月，七十六級畢業生舉辦卅年同學會，籌備一年半，當年三○八班班長、主辦人谷湘儀說，畢業後同學各奔前程，歷經生命歷練，能夠健康回校團聚很開心，同學會錄製影片、重製校歌、製作紀念品，都由同學們一手包辦。

當年畢業有十七班約八百人，籌備會先從臉書、LINE成立群組，號召同級畢業生，並從中英文姓名等關鍵字搜尋，每個同學都動員起來，展開尋人大作戰，終於找回逾半數學生，昨天有近三百人回校，同學見面格外歡欣。

王姓同學在大三時罹患骨癌，抗癌多年，昨回到母校與同學相聚特別興奮。她說，台中女中開啟了她知性與感性的世界，讓她充滿正能量，勇敢抗癌。

同學會也邀請近卅名老師回校團聚，在台中女中教學超過卅年的國文老師林淑霞說，台中女中的學生不會死讀書，社團活動多，學風活潑，優秀又謙虛，畢業多年仍保有赤子之心，非常開心。她笑說，自己沒有兒子，教過三千多個學生，就像自己女兒一樣。