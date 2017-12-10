〈中部〉全國首座水中耶誕樹 柳川水岸點燈

2017-12-10

〔記者黃鐘山／台中報導〕最不一樣的耶誕樹在台中！市府今年發揮創意，在熱門景點柳川打造全國首座水中耶誕樹，市長林佳龍昨晚到場參加耶誕樹點燈儀式，在眾人倒數五秒後，正式點亮柳川河岸，絢麗的水中耶誕樹綻放光芒，讓現場民眾驚豔不已。

柳川水岸（中正柳橋至民權柳橋段）景觀改善工程去年底完工，市府特別選在去年平安夜啟用，並舉辦創意藝術光景展，不但大獲好評，也讓柳川水岸成為熱門景點。市府延續熱潮，今年乾脆把耶誕嘉年華移師柳川水岸舉行，讓民眾體驗最不一樣的耶誕。

高九公尺 水中倒影絢麗浪漫

為此，市府在柳川打造高九公尺的全台首座水中耶誕樹，樹體以柳川的川流不息概念設計，樹上更結合花博意象，裝飾著台中四大花卉文心蘭、劍蘭、百合及火鶴，閃亮的耶誕樹在美麗的柳川中呈現倒影、相互映照，浪漫十足。另現場也設置多項藝術互動裝置，包括充滿科技感的皮影戲及浪漫的3D花海等。

昨晚進行點燈，現場湧進滿滿人潮，市長林佳龍在眾人倒數五秒後，正式點亮柳川河岸。他說，在這個感恩與祝福的季節，每個人都以最快樂的心情迎接耶誕來臨。過去柳川因工業快速發展，民生污水流入，成為臭水溝，為人詬病；經過市府加以整治，已成功讓柳川煥然一新，成為最熱門的打卡景點。

林佳龍並當場宣布兩個好消息，首先是柳川二期工程爭取到中央經費補助，預計明年動工，讓美麗的柳川親水河岸延續；另外，綠川整治長達八百公尺，明年二月整體工程完工，屆時將讓台中因河川再度美麗，讓舊城區綻放光芒。

柳川河岸光景藝術展 同步點燈

市府表示，「花漾柳川河岸光景藝術展」也在昨天同步點燈，以ＬＥＤ打造超大禮物盒、浪漫鬱金香、玫瑰花海、橋下光廊道及七彩愛心樹等燈光造景藝術，讓夜晚的柳川更浪漫，同樣持續展演至明年三月四日。