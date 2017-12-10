〈中部〉彰縣年開16罰單 露天燒稻草降至2成下

2017-12-10

取締和宣導 環局同步推動

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化地區今年二期稻作收割已結束，縣環保局加強稽查露天燃燒稻草，總共開出十六張違規偷燒稻草的罰單。環保局發現，取締和宣導同步推動，露天偷燒稻草發生率由四年前四八．一七％下降至一九．三二％，減少空氣污染，而稻農改撒腐化菌來處理收割後剩下來的稻草，變成天然肥料肥沃地力。

根據統計，彰化縣去年（一○五）稻作種植面積四萬八七三三公頃，居全國稻作耕地面積第一，一○三年彰化縣露天燃燒稻田面積約一萬四○○○公頃，燃燒比例占約三○％，去年（一○五）燃燒比例再降到二○．六八％，今年到目前為止比例約一九．三二％，剩不到二成。

環保局長江培根指出，每年六月到八月、十月到十二月是露天燒稻草高峰期，今年環保局特別針對高露天燃燒的地區，包括溪州鄉、田中鎮、社頭鄉、埤頭鄉、二林鎮、二水鄉，還有縣內主要道路兩旁的稻田，進行假日和夜間高頻率稽查管制，結果抓到十六件偷燒稻草的行為人，環保局依空氣污染防制法，對行為人開罰五○○○元罰鍰。

罰鍰非治本之道，環保局若當場沒抓到行為人，也會登門宣導偷燒稻草對自己和環境的危害，鼓勵農民採用再利用方式處理稻草，以免觸法。

稻農有認知 改製肥或利用

江培根表示，燒稻草燒出人命且危害身體，越來越多的稻農有此認知，願意把收割後的稻草進行資源回收再利用，好比說，稻草切割再整地掩埋，能分解出氮、磷、鉀、鈣等有機質作為天然肥料，提高土壤的肥沃度，減少使用化學肥料。

此外，也有稻農會用稻草當農作物禦寒物，或拿來覆蓋工程裸露地，減少揚塵逸散。