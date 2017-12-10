〈中部〉嘉市銀河非營利幼兒園 明年招生

2017-12-10

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市繼去年開辦第一間非營利幼兒園「小橘子幼兒園」，第二間非營利幼兒園「銀河幼兒園」也將開辦，市府教育處預定明年元月十二、十三日上午九點到下午四點辦理新生登記，二月開課，招收名額九十人，每月收費三千八百二十二元與公立幼兒園差不多，寒暑假照常上課，昨在崇文國小舉辦說明會，許多家長到場了解招生資訊。

教育處長余坤龍表示，除了銀河幼兒園，將在北興國中開辦的第三間非營利幼兒園，以及第三所公幼「幸福幼兒園」（原志航國小附設幼兒園）預計在一○七學年度招生。

教育處幼兒教育科長黃媛楟表示，銀河幼兒園教室是利用崇文國小「居學館」整修使用，工程進入收尾階段，另辦理委託經營標案，由社團法人東台灣幼兒教保專業促進協會得標承辦，該協會是由幼教學者組成，未來以混齡教學為主，規劃以中小班、大中班等方式教學。

黃媛楟說，銀河幼兒園招收滿三足歲至入國小前幼童，設籍嘉市且符合年齡的幼兒都可登記，不受學區限制，每月收費三千八百二十二元、不收註冊費；低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙幼童、原住民幼童、特殊境遇家庭子女、中度以上身心障礙者子女、多胞胎（含雙胞胎）且年滿三足歲幼兒、幼兒家庭育有同胞兄弟姐妹三人（含）以上、崇文國小或該幼兒園編制內現職教職員工子女等，均可優先入園。