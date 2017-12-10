〈中部〉人數感應系統失靈 嘉義竹崎天空走廊行險

2017-12-10

故障年餘 公所允儘速修復

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣竹崎親水公園「天空走廊」將近五層樓高，可以一覽山光水色，假日遊客如織，南側入口處與橋上各有一座容留人數感應系統，竟故障年餘未修；無獨有偶，番路觸口「地久橋」兩端柵欄計數器，也出現橋上人數與顯示數字「兜不攏」異常情形，除損及觀光形象，也輕忽遊客的安全。

竹崎鄉代理鄉長郭良江回應，天空走廊全長一百九十公尺，最高處離地面十九公尺，橋體容留人數上限一百五十人，民國一○三年啟用之初，在入口螺旋梯與橋上圓形平台設置容留人數感應裝置，因電子系統經不起多年日曬雨淋而故障，十一日上班日將請專業評估修復金額，儘速修復；若遇假日人潮多，會派員於上午九點至下午五點控管上橋人數。

竹崎鄉民劉玉和說，感應裝置未損壞前，遊客經螺旋梯上橋後，感應看板同時發出「逼」一聲聲響，顯示上橋人數，他觀察看板故障年餘，曾有外地遊客譏稱「感應系統淪為裝飾品」，身為竹崎人，面子實在掛不住。

天長地久橋 計數器也「秀逗」

另，阿里山國家風景區管理處前年在觸口的天長、地久橋橋頭兩端設置柵欄計數器，兩座橋通行人數上限各為四十五人。曾有遊客發現，緊鄰台十八線、橫跨八掌溪溪谷的地久橋，即使目視橋上僅二人，計數器卻顯示十六人，不僅讓人覺得毛毛的，且計數器常「秀逗」，數字亮燈警示「超載」，讓遊客無法登橋。

阿管處管理課長張致遠說，遊客進出柵欄可能因手持雨傘或背背包等因素，致機器感應異常，將洽廠商調整機器感應靈敏度，避免異常情況再發生。