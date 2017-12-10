〈中部〉糖鐵復駛 李進勇︰指日可待

2017-12-10

虎尾糖廠糖都文化節揭幕

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「連小英總統都坐過」，虎尾糖廠糖都文化節昨天開幕，熱熱鬧鬧舉辦一個月，活動期間也將開放小火車搭乘，雲林縣長李進勇也宣佈「糖鐵復駛」已納入前瞻計畫，請全國鐵道迷拭目以待。

雖然日前發生休旅車衝撞小火車的震撼事故，加上首波大陸冷氣團來襲，氣溫驟降，昨天虎尾糖廠糖都文化節開幕仍無損大家參加活動的熱情，蔗香音樂會、演唱會、美食嘉年華、創意寫生比賽、趣味競賽一場接一場，陪伴民眾歡度假日。

虎尾糖廠廠長賴坤發指出，虎尾糖廠是台灣唯二還在產糖的糖廠，更是唯一仍以五分車載運甘蔗的糖廠，此次活動特別以此為重點，向民眾介紹精采的糖業生活，藝術家在同心公園入口處創作有小火車及牛車載甘蔗的地景藝術，昨天也由到場貴賓共同揭幕。

歡迎遊客預約搭乘五分車

尤其難得的是，廠方設計一座糖果屋，另推出糖業文化百年足跡展示館、循環經濟展與體驗、及許多以糖為元素的創意活動，最夯的搭乘五分車體驗，歡迎全國遊客及鐵道迷預約前來搭乘。

活動期間開放製糖參觀、虎尾鐵橋、虎尾驛都是舊時糖廠生活的一部份，活動從昨天起至明年一月一日，提供多項免費活動與體驗，靜態展至明年一月九日，歡迎民眾一起來體驗精采糖都生活，可洽詢服務電話05-6321540轉353。

李進勇宣佈，經由中央及地方積極努力下，糖鐵復駛已指日可待，歡迎大家一起到虎尾體驗最快速的高鐵和最「古錐」慢速的五分車。