〈南部〉提升防洪預警 再增水位站、區排影像站

2017-12-09

〔記者楊金城／新營報導〕台南市水利局除持續推動相關治水工程外，為提升防洪預警效能，防災化被動為主動，今年投入四百六十萬元（其中水利署補助經費一百八十四萬元），再建置增加五座水位站、一座雨量站、六座區排影像站，使南市自建的水位站累積已達七十七座、雨量站達廿三座、區排影像站達廿七座。

由於各區域排水水系防洪條件不一樣，水利局重視防洪預警，今年增加魚寮橋、天保厝橋、學甲十五號水門、永康排水出口、民生橋等五座水位站；魚寮橋雨量站，魚寮橋區排、天保厝橋區排、番子田排水出口閘門、山上排水出口、菁寮排水出口閘門、學甲十五號水門等六座區排影像站，均已納入監測網。

水利局專門委員王國安表示，遇颱風豪雨時，經由這些水位、雨量變化資料，可判斷上游集水區降雨情形；透過水位站測得之水位值，輔以即時影像及雨量資料，再經「台南水情即時通」App推播通知沿岸低窪區域預置的移動式抽水機操作人員及易淹水地區自主防災社區，做為防災、避災參考，可提升防災預警效能及救災應變預佈調度。

經過這幾年颱風豪雨的驗證，這些非工程防災措施也都發揮了功能，例如位在低窪區的新化區新和庄、歸仁區五甲教養院，就利用水位站偵測，當水位到達警戒、有可能溢堤時，除自動通知市府應變中心外，設於新和庄鄰長家中、教養院值勤室的警示燈，也會同步發出警示及警報；同時間發簡訊通知當地派出所、消防分隊及公所、里長，前往疏散居民避難，爭取撤離時間。