〈南部〉甘蔗採收量高 善化糖廠開工

2017-12-09

〔記者黃文瑜／善化報導〕擁有一百卅三年歷史的善化糖廠昨製糖開工，今年受氣候影響、颱風少，使得甘蔗採收量較去年多，開工九十六日，至明年三月十三日製糖完成，預估今年二號砂糖產量將比去年高出七萬噸，可望加碼生產「古早糖」。

台糖公司董事長黃育徵表示，善化糖廠、虎尾糖廠是全台兩間至今仍有製糖開工的糖廠，糖廠不但是製糖生產基地，同時也是重要文化資產保存地。昨日開工延續日治時期就有的傳統，舉行開工祭祀，祈求機器運轉順利，人員工作平安。

因目前台灣甘蔗製糖品種為「春植」與「秋植」，分別在每年三至四月及八、九月間為最佳種植時間，生長需十二至十八個月，如遇強風就容易把甘蔗吹倒，甘蔗根部只要長出新芽，就無法採收。因一○四年種植時遇上颱風，導致去年產量不佳，而今年收成的甘蔗受氣候影響較小，預估採收廿二萬六千多噸甘蔗，可生產兩萬一千多噸的二號砂糖。

台糖表示，目前主要生產的二號砂糖在國內相當盛行，有些坊間製黑糖的業者會以二砂加糖蜜一起炒，製成黑糖氣味香。而糖廠也研發出古早糖，以製糖過程中產生的糖蜜製成三號，不斷煉製成古早糖，但因工法較複雜，市場價格也較高。未來希望能讓糖廠轉型，除了生產二砂外，更能提高古早糖產量，讓糖類產品多樣化、精緻化，因此也積極改良甘蔗品種，提高甘蔗抗風及抗蟲的能力，讓台灣僅存的製糖文化能繼續傳承。