〈南部〉軍事人員染肺結核 衛局遭疑防疫慢

2017-12-09

〔記者王捷、邱灝唐／台南報導〕台南昨天傳出，某位服務於軍事單位的人員被確診為開放性肺結核，是第三類法定傳染病，台南市衛生局卻拖了一星期才展開防疫工作，有相關人員質疑，軍事人員的防疫牛步化，是否會造成國安衝擊？現在只是肺結核，萬一哪天有致命性病毒，衛生單位的動作緩慢，恐造成空窗？

衛生局︰無空窗問題

對此，台南市衛生局解釋，高雄市衛生局十二月一日就已接獲通報，進行疫情調查，也依法在兩週內通報台南，並無空窗問題。高雄市疾病管制處處長潘炤穎表示，相關通報依程序進行，未刻意隱瞞，查證後將對外說明。

八日下午，該單位人員陸續到台南某醫院接受肺結核檢測，引起外界注意，一問之下才得知隊員感染開放性肺結核，因此，與該員接觸的隊員才會到醫院檢測。台南市衛生局起初接獲消息時，還未掌握狀況，但之後則改口稱七日晚間就接獲通報，昨取得疫情調查單後，派員前往職場調查並說明相關衛教觀念。對此，台南衛生局解釋，該員戶籍設在外縣市，他們並不是第一個被通報的單位，起初才沒有掌握疫情。

據了解，該員戶籍設在高雄，當地衛生局早在十二月一日就已接獲通報，但台南衛生局卻遲至昨日才被告知；台南衛生局解釋，高雄衛生局依法在兩週做完疫情調查後告知，且該員期間都住在醫院觀察，疫情不致擴大；但該員同事卻不以為然，認為衛生單位間的通報速度牛步，衛生單位的防疫態度應該更積極。