〈南部〉豬舍遭棄置400噸污染鋁渣 居民反彈

2017-12-09

里民指環局8月勘查 迄今未清除

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕歸仁區舊許縣溪附近一棟廢棄豬舍，遭放置成堆太空包，內裝重金屬污染的鋁渣，初估數量約四百公噸之多，五年來，只要下雨，當地就不斷飄散惡臭，由於聞起來像尿騷味，讓緊鄰的雞寮背了黑鍋，屢遭檢舉；而市府環保局八月獲報勘查，迄今現場仍未見任何清除動作，居民反彈，展開守護家園連署活動。

環保局︰呈報地檢署 已進入調查

對此，環保局長林健三則澄清，當時會勘後立刻呈報地檢署，目前該案已進入調查、偵辦，上週行為人函文要清理現場，由於牽涉證據的保全程序，正向司法單位請示中。

這棟豬舍距離八甲代天府不遠，內部約五百坪空間，遭堆放大量太空包，因位處溪畔、較為偏僻，加上隱藏在荒煙蔓草中，之前沒有被察覺。

今年八月，劉姓民眾在附近採集野蜂，無意間發現「豬舍的秘密」，向台南市教育產業工會秘書長許又仁陳情，隨即深入勘查；清點後發現，裡頭堆放的太空包多達四百個，裝的都是廢鋁渣，數量驚人，有的已經破損、出現滲漏，恐危害環境。

採樣化驗 驚見鋅、銅等重金屬污染

許又仁邀請台南社大環境行動小組召集人黃煥彰協助採樣化驗，驚見有鋅、銅、鎳、鉻等重金屬污染，緊急通報市府環保局進行會勘。

當地住戶五年前開始在雨天聞到不明惡臭，鋁渣堆置消息傳出後，居民們才恍然大悟，原來之前都誤會豬舍旁的雞寮，讓場主一直背黑鍋，環保局雖屢獲檢舉，稽查時卻未發現異樣，怪味來自何方，成為懸案，如今謎底終於揭曉。

許又仁表示，豬舍位處農牧用地，遭堆置的鋁渣經化驗後，不僅含有重金屬污染，銅、鉻甚至超標許多，一旦隨雨水滲入土壤，對環境的危害難以想像，若再不清除，令人擔心。

許又仁說，因堆置處的屋頂結構有毀壞，太空包也出現破損，下雨時鋁渣摻到水後，形成阿摩尼亞，產生尿騷味，豬舍已停業，雞寮仍在運作，成為眾矢之的。

由於鋁渣未見清除，地方民眾不滿，許又仁昨率領教育產業工會成員到場，與居民共同發起連署，要求市政府儘速回應、處理，避免擴大為空氣、水源、土壤等嚴重的環境污染，以守護清淨家園。