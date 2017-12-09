〈南部〉台東元宵神明遶境 誰辦未定案

逾60年歷史 公所︰有廟宇聯繫
〔記者張存薇／台東報導〕元宵神明聯合遶境及炮炸寒單是台東縣重要的民俗活動，其中元宵遶境已有六十多年歷史，眼看明年春節將至，但卻無團體或廟宇出面承辦，議員許進榮昨天在審查民政處預算時質疑，「一甲子的活動會不會斷送在我們手裡？」要求縣府多重視，民政處長顏志光透露，已有廟宇有意願承接。台東市長張國洲證實，有老字號的廟宇主動聯繫，不過活動細節繁雜，必須持續協商才能確定。
許進榮要求，元宵神明遶境是台東人重要的記憶及宗教文化活動，近卅年來都是台東天后宮主辦，但今年改由議員陳志峰集合多位議員、社團出面主辦，不過陳志峰、天后宮均表明不再續辦，明年到底誰辦？縣府是否承接？議員林參天、許進榮要求縣府不要把宗教民俗活動都推給民間。
顏志光說明，各縣市民俗活動神明遶境都是民間社團主辦，不宜由公部門主辦，但縣府會由觀光旅遊處提撥經費補助活動，目前聽說有宮廟願意承接。
神明聯合遶境是台東市元宵節大事，不過前兩年發生陣頭脫序事件，再加上噪音、空氣污染等問題，也引發民眾反彈，另還有保險問題難解決，天后宮不再承接，今年的元宵活動改為一天遶境、一天神明定點表演，民眾反映不錯，但因為辦遶境要集合數十宮廟，人力、物力花費龐大，至今仍未有宮廟或社團確定承辦。
張國洲說明，有老字號廟宇或佛教社團有意主辦，不過還待進一步研商，如果明年一月中之前無法確定，將來不及趕上元宵節，公所會全力協調，希望重要民俗活動不中斷。
此外，因林參天不滿縣府多年來不核准他提出的補助款建議，因此提案刪除民政處專案計畫業務三百萬元，獲兩位議員附議而通過刪除。