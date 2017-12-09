〈南部〉河道掀蓋 文史界籲重現歷史水文

2017-12-09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕枋溪和南河港舊河道，日前因路面工程而意外重現世人眼前，為不影響交通，已經暫時加蓋，但也揭露台南地底下還保留非常豐富的水文脈絡，地方文史界發起成立「重現府城水文促進會」，並發起網路連署呼籲政府重視，並以裸露不加蓋方式重現歷史紋理。

發起網路連署 已逾兩百人支持

啟動連署以來，已逾兩百人參與連署及表達支持，金曲歌王謝銘祐說︰「我公司就叫三川，寫過五條港邊，台江人，沒水怎麼成台南？」還有民眾表示「過去幾十年台南的小溪被一條又一條加了蓋。現在的主流風潮是回復原有的地理風貌，讓府城風華再現」、「不用稱羨國外，如果有心，台南絕對可以營造出美麗的水風景！」

促進會表示，台南崛起於豐富而多面向的水域文明，台江曾是世界第一大港，德慶溪、枋溪和福安坑等溪流更直接影響府城的城市建構，台江陸化時期的五條港，也是當時台灣最重要的航道。

促進會表示，近三十年來，由於不當的都市規劃，這些榮耀的歷史地理已經被覆蓋，府城也因而失色；現今市民和主政者對於城市的期許、地景的認知，乃至環境生態的意識和要求已經不同。

水道以裸露、重現水文為原則

促進會建議，可經由科學探勘，比對古地圖，確定台南水文位置，並繪製地圖；立即可行的，已重現的水道，以裸露、重現水文為原則。

短期目標，以不影響現有交通的原則下，像福安坑，掀蓋開挖府前路地方法院段，以重現水文，德慶溪擇定幾處先行處理，竹溪裸露的河道好好維護，而非只是「植被綠化」。長期目標，配合都市計畫，重現或標示德慶溪、枋溪、福安坑、竹溪，以及五條港的水文。

台南市文化資產保護協會則建議「應將南河港列為最優先」，風神廟正在整修，可以連同港道與接官亭整體規劃，重現乾隆年間台灣知府蔣元樞時代的風華，而明年就是蔣元樞誕生二八○週年，極有紀念意義。