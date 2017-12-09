〈南部〉〈不具文化資產價值〉大新百貨將拆 老回憶再見

2017-12-09

首家台灣人開設百貨公司

〔記者黃佳琳／高雄報導〕位於高市鹽埕區的大新百貨，是高市首家由台灣人籌建的現代化百貨公司，當年擁有全台第一座電動手扶梯，引爆轟動熱潮；大新百貨在去年春天的一場大火導致毀損，地方文史團體奔走希望能保存，但經文資委員審議不具文資價值，確定將拆除走入歷史。

擁有全台首座電動手扶梯

大新百貨是高雄市最早的現代化百貨公司，也是百貨大亨吳耀庭的起家厝，從大新、大統、大立百貨公司的創建過程，可窺見高雄市城市發展演變的脈絡。

早期高市鹽埕區有兩家百貨公司，第一家由台灣人開的就是大新百貨，民國四十七年開幕後獲得空前的成功，當時還擁有全台第一座電動手扶梯，造成轟動，民眾享受逛百貨公司的樂趣，也是映照著鹽埕區經濟發展的輝煌期。

陪伴高雄人長大的大新，因不堪潮流衝擊，雖然歷次改裝企圖力挽狂瀾，甚至轉型為超市，還是無力回天；九十九年六月卅日歇業熄燈，卻在去年春節期間慘遭祝融，大火悶燒後的建築本體已不堪使用。

文史團體奔走 依舊沒留住

大新百貨公司搭設鷹架，準備拆除，高市文化局接獲地方文史團體通報後，昨組成專案小組現勘，經比對歷史照片，發現建築用途採取功能取向式設計，強調水平開口與大面開窗，構造簡單無特殊語彙或細節，且為了配合營業需要，立面及樓層也歷經多次增、改建，加上曾遭大火，現況已不具建築特色與美學，認定不具文化資產價值。

文化局說，業者表示，大新百貨拆除後，目前尚無規劃；大新百貨是四十歲以上高雄人的共同記憶，雖然地方文史團體爭取保留，但最後審議結論仍難逃拆除命運。