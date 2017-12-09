〈南部〉萬年、復興公園改建大水池 居民促撤案

2017-12-09

運動人口多 恐破壞設施惹民怨

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府計畫整治萬年溪、殺蛇溪，擬改建屏東市萬年公園及復興公園，公園運動設施恐遭破壞引發民眾反彈，昨天縣府舉行說明會，居民們強力反對改建，要求縣府撤案、維持原狀。

屏縣府︰打造亮點 將反映民意

對此，縣府水利處長江國豐說明，這個計畫是希望做到和高雄市的愛河之心一樣漂亮，成為地方的亮點，尤其是萬年溪的水質近年來已明顯改善，對於居民擔心的污染以及維護等問題將會力求改善，對於民眾的反對意見也會向上反映。

縣府提報全國水環境改善計畫爭取列入前瞻計畫，準備將佔地近七公頃的復興公園及近三公頃的萬年公園改建成水域環境，在公園內設立大水池等親水設施，改善萬年溪及殺蛇溪的水質和環境，現有的直排輪場、籃球場、板球場等設施，恐因此遭破壞，連日來引起附近居民議論，網路也熱烈討論。

昨天縣府水利處長江國豐在屏東市公所召開說明會時，屏東市民代表會主席林恊松、副主席林淑香等多位代表，以及新生里長邱正誠、萬年里長吳建隆等里長及近百位里民到場關心，表達反對立場。

永安里長陳家和及居民表示，萬年公園、復興公園平常的運動人口非常多，青少年打籃球、溜直排輪，民眾打板球、散步，使用率很高，現在縣府卻要破壞這些設施，兩個公園都蓋個大水池，難道要居民都去划船嗎？而上游的水源那麼髒，長治鄉的畜牧廢水還流入殺蛇溪，這種水質根本不能親水。

此外，設了水池後容易孳生蚊蟲，如果引發登革熱或溺水意外，是不是又要改建呢？居民希望縣府撤案，把現狀修改一下就夠了，不需要在既有的公園又花大錢再蓋公園。