〈台北都會〉社子墓仔公遭封 二百人上街抗議

2017-12-09

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市士林區一座供奉無主屍骨的「社子墓仔公」廟，為當地重要信仰，如今卻因原地主將產權過戶給建商，使得廟宇將遭拆除，建商還在廟周圍架設圍籬，阻擋信眾入廟參拜，信眾曾協議以四一○○萬元買回土地未果。為此，台北市議員陳政忠昨率領約兩百名信眾舉白布條抗議，痛斥建商「惡霸」，揚言將二十四小時守廟，直到建商願意出來談判，讓信眾出資將土地買回為止。

一九六四年因基隆河截彎取直工程， 當地無主屍骨被移至河堤旁安置，後由地方興建廟宇供奉，讓社子墓仔公逐漸成形。遠從淡水來關心的李太太說，以前的廟比現在還小一點，因廟宇相當靈驗，不論求財、求健康都「有求必應」，民眾還願時捐贈約一百萬元，才於一九八○年在現址通河西街重建廟宇，但地主過世後，第二代繼承碰上財務困難，就將土地讓給建商。

也因建商規劃開發，今年十一月底施作圍籬將廟宇封阻。當地民眾氣憤之下，昨由陳政忠率眾到場抗議。陳政忠痛斥，建商不僅在圍廟前，半夜偷香爐、毀損廟宇，還在有信眾來參拜時，連人帶車一併拖走，這種惡質行為一定會有報應，呼籲建商回頭是岸，不要為了個人利益，破壞地方信仰。

廟方：開4千萬買地 談不攏

管理廟宇的社子大庄社福慈善協會理事長陳祝陽也說，信眾曾開價四一○○萬元向建商買回廟宇土地，這價格已經遠高於公告地價近兩倍，仍無法談成。

建商：民眾沒來溝通過

建商首德開發總務蕭小姐則表示，他們只是依法作業、依法處理，因廟宇現況是無人居住的狀態，作為所有權人，他們有義務維護地方安全，且為避免不必要的治安問題才架設圍籬，對於糾紛不便介入，且地方民眾並沒有跟他們溝通過，雙方完全沒有聯絡。