〈台北都會〉《萬大線開發爭議》地主質疑偽造同意書 捷局：司法處理

2017-12-09

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運萬大線開發再傳爭議，預定作為LG○四「加蚋站」出口之一的萬大路山隆加油站，地主因不滿加油站恐遭徵收，昨由自救會號召近百人到台北市政府及台北捷運工程局大門抗議，質疑捷運局偽造地主同意書，主張同意書無效，不得強徵土地。捷運局則表示，該案目前已由檢調介入處理，就留待司法作進一步澄清。

捷運局昨中午舉辦協議價購會議，但在會議開始前，自救會先召開抗議記者會，質疑捷運局為了萬大線開發，在加油站地主未同意參與開發情況下，涉嫌偽造同意書強渡關山。捷七受害者自救會召集人鄭余豪痛斥，該加油站有四十到五十個員工，在加油站已工作逾二十年，攸關眾人生計的大事，捷運局卻擅自通過決議，這不是弊案什麼才是弊案。

在協議價購會議結束後，自救會又趕往北市府大門口抗議，向市長室遞交陳情書，限期市府三天回應，否則將再次聚集抗議。鄭余豪表示，昨中午開會期間，捷運局出示的正本不僅公司名稱有誤，印章大小有問題且紙張背面沒有浮水印等，研判是文件傳真過程中有偽造行為，捷運局卻沒有當場正面回應，因此他們主張同意書無效。

捷運局主秘王偉回應，該案檢調已在調查當中，他們不方便多言。捷運局路權室課長蘇瑞蟬則指出，該筆加油站土地只有一位地主，是在二○一五年經地主同意，才通過都市計畫變更為捷運開發區，之後可由地主選擇參與開發或讓售土地，昨就是討論後續細節的協議價購會議，還沒要走到強制徵收。

蘇瑞蟬表示，昨會議結束後，已讓地主及代表陳述意見，會在一個月內發出會議紀錄，發完後的兩個月時間再給地主時間考慮，視地主回覆情形，決定下一步該怎麼走。