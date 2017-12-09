〈台北都會〉北市兒童新樂園 團購、月票將停賣

2017-12-09

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市兒童新樂園為吸引人潮，自去年九月起陸續推出月票與團購遊樂券，雖優惠價相當於對折以上，但月票一年多來只賣六千張，還只限平日使用，因乏人問津都將於今年十二月三十一日以後停賣，園區則為維持人氣，新年陸續推出兩項新遊具設施，價格雖比一般設施貴一倍，但新鮮又刺激吸引不少人搭乘，園區高人氣的立體螺旋溜滑梯也從八十元降價至六十元。

兒童新樂園在二○一四年十二月開幕，一年內迎來二三八萬人次的高人氣入園數，二○一五年卻驟降至一八七萬人次，一年跌幅就達到兩成。為挽回人氣，園區從二○一六年九月起試賣月票，購買後三十天內，可於平日不限次數入園，還可搭乘十三項遊樂設施，分為二五○元單人月票及四五○元雙人月票；今年三月則加碼推出團購遊樂券，內含五張遊樂設施券，還加贈免費入園券，但這兩種優惠票券，今年十二月底就要停賣，已售出的優惠票券有效期限內則不受影響。

園區副主任胡宗禮表示，月票雖然優惠，但只限平日使用，從去年九月開賣至今年十一月底，只賣出六千張，除了寒假與暑假，以外的時間銷售狀況都不好；今年三月試賣的團購券，過去因為沒有販售經驗，推出時就公告只試賣到年底，截至十一月底賣出四十多萬張，雖然初期銷售不錯，但遊客嚐鮮期過後，後期銷售平淡，因此兩種優惠券經評估過後，都決定不再販售，未來會檢討新的優惠措施。

雖兩種優惠票券將取消，但兒童新樂園統計今年入園人次，發現人氣已明顯回升，截至十二月六日已達到一九五萬入園人次，不僅因入園費僅三十元，每項設施二十元至六十元，平均半天玩下來，單人花費可在三百元左右，比一般遊樂園便宜，更憑著十二月期間的耶誕檔期表演與抽獎活動，有望在年底突破兩百萬入園人次，雖比不上剛開幕時期，但已達到預設目標。

胡宗禮說，要保持人潮、提高再訪率，就一定要不斷推出新設施，今年八月就陸續推出勇闖侏羅紀與F1狂飆飛車兩款新設施，是委託廠商另外經營，算是幫園區注入活水。雖因造價較高緣故，兩項新設施一次收費要價五十元，相較二、三十元的一般遊具要貴，但因新鮮感與刺激性，已是園區的人氣設施。