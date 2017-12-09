〈台北都會〉批柯亂花 議會擱置教局長特別費

2017-12-09

教育基金補助大學 議員罵翻

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今年到印度、馬來西亞參訪後，市府訂定「南洋北流—台北市ICT南鑽人才匯流計畫」，北市教育局擬動用北市地方教育發展基金，補助兩國學生來台就讀台清交等六所大學的資訊與通信科系，北市議會教育委員會本週二審查預算時，議員批評把教育基金當提款機，規避議會監督，教委會昨續審教育局明年度預算，議員痛批柯花錢漫無節制，決定暫擱教育局長四十七萬餘元的特別費。

北市府擬補助印度、馬來西亞學生來台唸書，每學期四十人，每人學雜費及住宿費四萬三千元，共需三○八四萬元，合作對象包括台大、清大、交大、台科、北科及北市大等六所大學，柯文哲日前開記者會宣布該計畫，預計明年二月啟動。

教委會昨審查教育局預算時，議員汪志冰說，該計畫補助台大、清大、交大、台科、北科、北市大等六所大學資訊與通信科系的印度、馬來西亞外籍學生，地方教育基金為何會去補助到大學？議員秦慧珠也說，除了台北市立大學外，不應補助台、清、交等其他大學的外籍生，這應該是教育部、外交部的事。

議員吳世正批評，柯亂用教育基金，甚至去國外訪問當散財童子；因此教委會決定先將教育局長的特別費暫擱。秦慧珠還表示，柯文哲花錢漫無節制，這是要給柯一點顏色看看，市長的特別費到大會再刪。

200萬國際交流經費 也被擱置

吳世正說，柯文哲無財政紀律，沒將該計畫的補助經費編入預算，想用地方教育基金來做，規避議會監督，讓議員刪都不能刪。最後教委會除了擋下教育局長特別費，也將一筆國際交流的兩百多萬元教育經費象徵性擱置。