〈台北都會〉蓬萊米原鄉 竹子湖水車寮完修

2017-12-09

造型水車地景柵欄 舊情綿綿

〔記者黃建豪／台北報導〕承載半世紀歷史的水車寮，至今依舊矗立於台北市陽明山竹子湖的繡球花田中，為日治時期蓬萊米的發源地，台北市政府今年著手水車寮遺址環境改善，近期完工後，整頓出可呈現四季風貌的造景，如造型水車、地景柵欄等，盼讓碾米廠水車寮重現當年風華。

大地工程處表示，蓬萊米的由來，是日治時代的技師平澤龜一郎發現竹子湖地勢高、氣溫低、水質好，且地形封閉，適合作為種植日本型稻的原種田，而後由蓬萊米之父磯永士則栽培出適合台灣的原品種，並於一九二六年命名為「蓬萊米」，為台灣的米文化揭開歷史的新頁，竹子湖也因此被稱為蓬萊米原鄉。

然而，在陽明山海芋、繡球花季的盛名下，竹子湖水車寮的自然風貌相形褪色。北投湖田里長曹昌正也說，很多人都知道竹子湖可以採海芋，卻鮮少人知道竹子湖是蓬萊米的培育基地。

依四季規劃休憩空間 拍照熱點

大地處坡地整治科長陳建帆介紹，現在水圳沿線已依四季規劃春耕、夏耘、秋收、冬藏等四個休憩空間，有讓農夫與牛春耕犁田的身影仿真烙印的紅磚牆面；稻草人與水牛繽紛馬賽克拼貼展現出的夏日農田風光；重啟水車寮水車輪轉，滾動出碾米廠秋天豐收的氣息；外層敷上石灰，內壁塗上牛糞，頂上則是以稻草編織的冬藏穀倉，都非常適合遊覽、拍照。

交通方面，大地處建議，民眾可搭乘公車小八、小九在竹子湖站下車，沿水車寮步道步行約五分鐘，便可見全新的水圳步徑及春夏秋冬四季平台，步道平緩易走，全程約二十分鐘，就能體驗米鄉文化。