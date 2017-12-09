〈台北都會〉印尼台僑返金尋根 手機直播圓父尋親夢

2017-12-09

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣早期有不少民眾遠赴東南亞打拚，金門縣政府舉辦「南洋鄉僑青年返金尋根交流」活動，邀請年輕的僑親子弟一睹阿公、阿嬤的故鄉風情，也協助一圓尋親夢；三十五歲的邵慧娟從印尼前來，順利找到「祖公厝」，她興奮地用手機直播給遠在印尼的爸爸觀看，表示明年要帶爸媽一起回金門尋親訪友。

邵慧娟：明年將帶父母回來

邵慧娟陪同印尼麻里巴板金門同鄉會主席董英漢的妻子李月秀，偕同幾位年輕人到達金門，了解未來安排僑親子弟就讀金門大學的可行性；縣府僑務辦公室執行長王國才得知邵慧娟和金門的淵源，與教育處科長許能麗熱心為「邵氏宗親」千里牽線。

邵慧娟的華語和閩南語能力有限，幸好有李月秀道地的閩南語翻譯，在金門邵氏宗親會理事長邵清源、宗老邵國森等人熱心引導下，一群人埋頭在金門邵氏家廟，從邵氏族譜尋找血緣的蛛絲馬跡。

尋親有結果 眾人開心地相擁

邵慧娟興奮地透過手機直播，向遠在印尼的老爸邵伯全直播現場實況並詢問阿公名字，邵伯全只記得爸爸昔日舊名是「朝栽」，在金門邵氏族譜卻遍尋不著。

邵清源發揮近年尋親培養的專長，「以音譯字」發現「邵朝再」，並說出邵伯全太太的名字，邵慧娟驚訝地說「那是我媽媽！」尋親有了結果，眾人開心地互相擁抱，氣氛溫馨感人。

找到同房堂哥 向祖先上香

確定邵慧娟阿公的名字後，邵清源循線找到她的「阿祖」，同房的堂哥邵育麟也趕來認親；邵慧娟在宗老指引下，向祖先敬獻一炷清香，感謝祖先的保佑。

邵慧娟一路開著手機直播前往「祖公厝」，同步讓千里之外的七十二歲老爸看看阿公曾經返鄉修過的祖厝，她感動地泛著淚光，直說：「明年一定要帶爸媽一起返回金門」。

縣府教育處科長許能麗說，金門鄉僑早年為了生活打拚，「落番」在南洋工作，縣府自二○○三年辦理「南洋鄉僑青年返金尋根交流」，今年有來自新加坡、菲律賓、印尼、汶萊及馬來西亞等五個國家、八個區域五十四位華僑青年返回金門。