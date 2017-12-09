〈台北都會〉流感高峰期 新北捷運站設公費疫苗接種點

2017-12-09

〔記者何玉華／新北報導〕氣溫下降，流感進入高峰期，新北市從十月迄今，已出現七名流感併發重症病例，都是五十歲以上且具有慢性病史的高危險群，其中僅兩人接種疫苗；新北市衛生局提醒，疫苗是預防流感最有效的方式，即日起在新北市內各捷運站及今天的「歡樂耶誕城」活動，共提供七十場次的接種服務，歡迎符合公費注射資格的民眾踴躍運用。

即起及今天歡樂耶誕城 提供施打

衛生局疾病管制科科長許玉芬指出，目前的疫苗使用率已達九成，與去年同期相當，十月至今已出現七名流感併發重症病例，雖然比去年同期的四十二人少，但近日氣溫下降，新北市類流感的就診人次有增加趨勢，週末又降溫、病毒活躍，社區流感疫情恐會升溫。

她表示，由於流感疫苗在接種後，要二到四週才能產生完整的保護力，呼籲五十歲以上及高風險的慢性病人等符合公費對象者儘速接種，如果出現類流感症狀要馬上就醫，以免併發重症；為方便民眾在上下班途中接種，即日起在市內各捷運站提供定點接種服務共七十個場次。

設站日期地點 可上衛局網站查詢

衛生局表示，由於每個捷運站的人潮、空間、動線不同，與台北捷運公司討論後，接種地點以都會區的捷運站或人潮較多、不影響出口動線的地方為主，設站的日期、地點等訊息已公布在衛生局網站，民眾可事先查詢。

許玉芬提醒說，若出現發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽及肌肉痠痛等類流感症狀，應儘速就醫，並落實生病不上班、不上課。